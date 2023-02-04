İsmael Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Traore 18 Ağu 1986 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Traore Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. İsmael Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmael Traore'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsmael Traore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ismael_traore/

İsmael Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsmael Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İsmael Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2012 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2015 yılında Angers SCO

21 Temmuz 2022 yılında FC Metz

İsmael Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Traore şuan FC Metz takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

İsmael Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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