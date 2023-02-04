İsmail Aaneba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Aaneba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Aaneba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Aaneba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Aaneba 29 Mayıs 1999 tarihinde Mantes-la-Jolie şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı إسماعيل عنيبة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Aaneba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Youliv4 Football yapmaktadır. İsmail Aaneba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İsmail Aaneba'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmail Aaneba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsmail Aaneba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İsmail Aaneba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Aaneba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında R. Strasbourg B

1 Temmuz 2018 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2021 yılında FC Sochaux

İsmail Aaneba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Aaneba şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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