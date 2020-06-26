İsmailağa cemaati lideri yoğun bakımda

Yaz aylarını Bursa'da geçiren İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu (Mahmut Efendi), rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Bursa Acıbadem Hastanesi acil servisine kaldırılan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Mahmud Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu'ndan açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Fatih Ustaosmanoğlu, "Mahmud efendi hz hastahane süreci devam etmektedir. Bu süre zarfında doktorların tavsiyesi üzerine yoğun bakıma alınarak tedavisine burada devam edilecektir. Siz ihvan ve muhibbanın duasına talipler. Selam ve hürmetle" ifadelerini kullandı.