İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda ön kayıtlar başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nda 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için kayıtlar başlıyor. Kayıtlar, 2-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Antalya'da her yaşta sanatseveri 28 yıldır bünyesinde buluşturan ve her yıl sanatın pek çok dalında akademik düzeyde eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nda, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi kayıtlar başlıyor. Gençlik Korosu ve Çocuk Korosu'na alınacak sanatçılar; ayrıca, THM, TSM, Halk Oyunları, Enstrüman Eğitimi, Tiyatro ile Ses ve Şan Eğitimi bölümlerinde eğitim alacak öğrenciler için ön kayıt alınacak.

Yaş aralığı belirlendi

Kursiyerlerin yaş aralığı da belli oldu. Piyano, keman, viyolonsel, gitar, mandolin, bağlama, ud, kanun, yan flüt ve ritim kursları için yaş sınırı 7-35, eğitim bölümleri olan Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tiyatro, Ses ve Şan Eğitimi bölümlerinde ise yaş sınırı 15-35 olarak belirlendi. Yine eğitim bölümlerinden olan Halk Oyunlarında 11-35 yaş sınırlaması varken, Enstrüman Eğitimi Bölümünde ise yaş aralığı 10-35 olarak belirlendi. Bu yıl da yeni sesleri bünyesine katacak Gençlik Korosu'nda yaş aralığı 13-25 yaş, Çocuk Korosu'nda 6-13 yaş aralığı belirlendi.

Yetenek sınavı

Eğitim bölümleri için adayların bir kimlik fotokopisi ve bir fotoğrafla başvuracağı ön kayıt aşamasında yetenek sınavlarının tarihleri adaylara iletilecek. Kurslar için başvuran adayların ise yetenek sınavları başvuru esnasında yapılacak. Ayrıntılı bilgi için 0 (242) 248 83 66 numaralı telefon aranabilecek.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı 2019 -2020 eğitim bölümleri ve yaş sınırları şöyle:

Türk Sanat Müziği Bölümü, 15-35 Türk Halk Müziği Bölümü 15-35, Tiyatro Bölümü 15-35, Halk Oyunları Bölümü 11-35, Ses ve Şan Eğitimi Bölümü 15-35, Enstrüman Eğitimi Bölümü, 10-35, Gençlik Korosu 13-25, Çocuk Korosu 6-13

Kaynak: İHA