İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 Ünlüler takımında olan İsmail Balaban kaç yaşında? Nereli? Survivor 2021 yarışmasına katılacak olan İsmail Balaban'ın hayatı merak konusu oldu. Peki İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 Ünlüler takımında olan İsmail Balaban kaç yaşında? Nereli?

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birincigelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

Kırkpınar2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. İsmail Balaban, 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

Kurtdereli2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

Elmalı Yeşilyaylaİsmail Balaban, Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı.

İsmail Balaban'ın güreş kariyeri

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği