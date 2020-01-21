İsmail Balaban: "Sabırsızlığım yüzünden kaybediyorum"

Er meydanlarının "sarı fırtınası" olarak bilinen Antalyalı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, 2019 yılında Kırkpınar'da sabırsızlığının kurbanı olduğunu belirterek, bu yıl rakiplerine göre daha sabırlı güreşeceğini ve altın kemeri kazanacağını söyledi.

659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıklarına geçtiğimiz kasım ayından itibaren başlayan 33 yaşındaki İsmail Balaban, hedefini kürsünün en üst basamağı olarak belirledi. 2019 yılında Kırkpınar dışındaki tüm organizasyonlarda başarılı bir dönem geçiren Balaban, haftanın 6 günü disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılından beri baş kategorisinde çıktığı Kırkpınar'a çeyrek finalde veda etmesinin nedenlerini de inceleyen Balaban, bunun en büyük sebebini ise sabırsızlık ve acelecilik olarak belirledi. Sarı fırtına İsmail Balaban, antrenörleri eşliğinde bu dezavantajını ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyor. Güç, kondisyon, hız ve teknik üzerine çalışmalarını sürdüren Balaban, altın kemeri kuşanma yolundaki en büyük rakiplerinin hemşehrileri Ali Gürbüz ve Orhan Okulu olduğunu kaydetti.

"Bir hatanızda her şey bitiyor"

Kamp yaptığı otelde açıklamalarda bulunan İsmail Balaban, yağlı güreşin bir ata sporu olduğunu ifade ederek, bu spora çok önem verdiklerini ve gelecek kuşaklara aktarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 2019 yılını değerlendiren Balaban, "Hedeflerimiz açısından çok da iyi geçmedi aslında. Hep Kırkpınar odaklı çalıştığımız için, istediğimiz sonucu alamadık. Güzel ve iyi hazırlanmıştık, çeyrek finale kadar iyi gelmiştik ama maalesef elendim. Yağlı güreşte ikinci bir şansınız yok, elendiğiniz zaman iş bitiyor. Saniyelik bir hatanızda maalesef mağlup oluyorsunuz" dedi.

"Dezavantajım sabırsızlığım"

En büyük dezavantajının sabırsızlık olduğunu kaydeden Balaban, bu dezavantajı nedeniyle maçlarda kaybettiğini belirtti.

Balaban, "Yenildiğim maçlar da hep bu sabırsızlığım yüzden. Sonuca gitmek için oyun arayan ben oluyorum. Bu hareketim geçen yıl yenilgiyle sonuçlandı. Tabii sadece Kırkpınar değil, Kırkpınar'dan sonra da güreşler var. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 35 tane organizasyona katıldım. Kırkpınar dışında başarılıydım. Ama hedef Kırkpınar. İnsanların beklentisi bu. Geçtiğimiz yıl maalesef beklentileri karşılayamadık" diye konuştu.

"Haftanın 6 günü çalışıyorum"

Bu yıl hedefinin altın kemer olduğunu belirten Balaban, "Beni destekleyenler adına, tekrardan sahaya çıkarak o altın kemeri kuşanmak istiyorum. Bu hedefler doğrultusunda geçtiğimiz yılın kasım ayı itibariyle, sezon için antrenmanlar başladı. Haftanın 6 günü antrenmanlarımız disiplinli bir şekilde devam ediyor. Yenmekte var yenilmek de ama pes etmek yok. Hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz.Hedefimiz tekrar altın kemeri kuşanmak. Bu hedefler doğrultusunda takım arkadaşlarımla, ekibimle, antrenörümle birlikte sıkı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz" dedi. Kendisine uzun yıllardır, "sarı fırtına" denildiğini söyleyen İsmail Balaban, "Biz de bu lakaba layık olmaya çalışıyoruz. Çabuk, atik ve hızlı olduğum için bana Sarı Fırtına lakabını koydular" ifadelerini kullandı.

"Sahaya kendi başarım için çıkmıyorum"

Sevenleri utandırmamak için sahaya çıktığını söyleyen Balaban, "Herkesin hedefi Edirne Kırkpınar güreşleri. Çünkü yağlı güreşin olimpiyatları orası. 2 günlük bir müsabaka. 1 yıl boyunca herkes orası için hazırlanıyor. En büyük organizasyonu olduğu için herkesin hedefi Edirne Kırkpınar. İnşallah bu yıl emeğimizin karşılığını alırız. İnşallah sevenlerimi utandırmam. İnsanların benden çok büyük beklentileri var. Artık sahaya kendim için ya da kendi başarım için çıkmıyorum. Arkamda benimle beraber üzülüp, benimle beraber sevinen insanlar var. Onları utandırmamak için sahaya çıkıyorum" şeklinde konuştu.

"Sabırsızlığımı yeneceğim"

Rakipleri Ali Gürbüz ve Orhan Okulu'nun, kendisinden daha sabırlı olduğuna dikkat çeken Balaban, "İnşallah ben de bu yıl sabırsızlığımı yeneceğim. Zaten buna yönelik çalışıyoruz. Daha dikkatli ve daha disiplinli çalışıyoruz. Bu kötü alışkanlığımı yenerek, sahaya bu şekilde çıkacağım. Rakibe göre güreşeceğim. Her zaman hedefimiz kürsünün en üst basamağıdır" dedi.

"Balaban'ın Kırkpınar karnesi"

Balaban, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 2009 yılı Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde birincilik, 2012 yılında Başaltı Boyu'nda ise üçüncülük elde etti. 2013 yılında 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban, baş kategorisinde çıktığı er meydanında finalde Ali Gürbüz'e kaybetti. Ali Gürbüz'ün, ceza alması nedeniyle İsmail Balaban 2013 yılı başpehlivanı ilan edildi. Balaban, 2014 yılında ise ikincilik kürsüsüne çıktı. 2015'te üçüncülük elde eden, 2016 yılında üçüncü turda elenen Balaban, 2017'de yeniden birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyon güreşçi, 2018-2019 yılında ise er meydanına çeyrek finalde veda etti.

Kaynak: İHA