İsmail Balbay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Balbay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Balbay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Balbay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Balbay 13 Haziran 2003 tarihinde Tekirdag şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmail Balbay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Balbay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Balbay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Balbay'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsmail Balbay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ismailbalbay10/

İsmail Balbay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Balbay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İsmail Balbay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Balbay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Edirnespor

İsmail Balbay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Balbay şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

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