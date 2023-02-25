İsmail Belkacemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Belkacemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail Belkacemi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmail Belkacemi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmail Belkacemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Belkacemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail Belkacemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Belkacemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Belkacemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Belkacemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Belkacemi 24 Haziran 1993 tarihinde Sour El Ghozlane şehrinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Ismail Abdelfetah Belkacemi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Belkacemi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İsmail Belkacemi'nin USM Alger ile sözleşmesi 1 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmail Belkacemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Belkacemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmail Belkacemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Belkacemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında USMM Hadjout

1 Temmuz 2015 yılında MO Béjaïa

1 Temmuz 2018 yılında CS Constantine

16 Eylül 2020 yılında USM Alger

İsmail Belkacemi kimdir

İsmail Belkacemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Belkacemi şuan USM Alger takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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İsmail Belkacemi nereli

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