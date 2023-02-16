İsmail Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Bozkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Bozkurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Bozkurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Bozkurt 1 Ocak 2003 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmail Bozkurt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Bozkurt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Bozkurt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Bozkurt'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsmail Bozkurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Bozkurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İsmail Bozkurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Bozkurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında 1922 Konya

İsmail Bozkurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Bozkurt şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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