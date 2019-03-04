İsmail Çataklı: “Seçim günü 553 bin personelimiz ile görev başında olacağız"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Seçim günü için Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet personelimiz olmak üzere toplam 553 bin personelimiz ile bakanlık olarak seçimlerin huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla görev başında olacağız. Şu ana kadar 214 seçim olayı meydana geldi, bunlardan 89'unun muhtarlık seçimleri ile ilgili olduğunu görüyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında kırsal alanda 11'i büyük, 38'i orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 893 kırsal operasyon, şehirlerde ise 2 bin 8 operasyon yapıldığını belirten Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde yeşil kategoride aranan DHKP/C sözde Türkiye sorumlusu Ümit İlter, gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek İstanbul'da sağ olarak ele geçirilmiştir. Toplam 93 terörist Şubat ayı içerisinde etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 bin 24 şüpheli gözaltına alınmış, 973 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde; 171 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 129 silah, 48 adet mayın/EYP, 52 adet el bombası, 610 kg patlayıcı, 33 bin 970 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlara yönelik bilgi veren Çataklı, şunları aktardı:

"9 bin 845 operasyonda 14 bin 842 kişi gözaltına alınmış, bin 982 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda bin 422 kilogram (kg) eroin, 10 bin 202 kg esrar ele geçirilmiş, bu rakam geçen aya göre yüzde 180, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışa karşılık geliyor. 846 kg kokain ele geçirildi. Bu rakam da çok önemli. Yakalanan kokain miktarı geçen aya göre yüzde bin 7, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 bin 918 oranında artışa karşılık geliyor. Bu miktar geçen yıl yakalanan kokain miktarının yüzde 73'üne karşılık geliyor. 20 kg afyon sakızı, 84 kg metamfetamin, 19,1 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 53 bin 9 adet sentetik ecza, 716 bin 45 adet captagon, 555 bin 387 adet ectasy, bin 687 kök kenevir ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 623 operasyonda 2 bin 603 kişi gözaltına alınmış, 33 kişi tutuklanmıştır; 544 bin 600 paket kaçak sigara, 231 bin 866 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir."

"Ülke genelinde hırsızlık yüzde 21,4 azaldı"

Çataklı, "2018-2019 yılının ilk iki ayını özellikle asayiş olayları yönüyle değerlendirdiğimizde, mal varlığına karşı işlenen suçlardan; oto hırsızlığı olaylarının 2 bin 402'den yüzde 42,8 azalışla bin 374'e, otodan hırsızlık olaylarının 10 bin 793'ten yüzde 36,2 azalışla 6 bin 886'ya, kapkaç olaylarının 845'ten yüzde 26,3 azalışla 623'e, dolandırıcılık olayları 6 bin 334'ten yüzde 10,2 azalışla 5.686'ya düştüğünü görüyoruz. evden hırsızlık olayları; Ankara'da bin 288'den yüzde 65,6 azalışla 443'e, İzmir'de 910'dan yüzde 42,5 azalışla 523'e, İstanbul'da 4 bin 75'ten yüzde 34 azalışla 2 bin 690'a, ülke genelinde ise 14 bin 464'ten yüzde 21,4 azalışla 11 bin 527'ye düştüğünü görüyoruz" verilerini paylaştı.

Şubat ayında ülke genelinde gerçekleştirilen 3 güven/huzur uygulamasının yapıldığını kaydeden Çataklı, "Bu uygulamalarda, bir milyon 84 bin 776 şahıs kontrol edilmiş, 8 bin 960 aranan şahıs yakalanmış, 39 kayıp şahıs bulunmuş, 3 bin 26 kişiye adli-idari işlem yapılmıştır, 179 bin 180 araç kontrol edilmiş, bin 187 araç trafikten men edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin de bilgi veren Çataklı, "Bin 428'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 731 düzensiz göçmen yakalanmış, 551 organizatör gözaltına alınmıştır. ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı ise 314 bin 590'dır" dedi.

Trafik verilerini paylaşan Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Şubat 2019 ayı içerisinde meydana gelen 106 ölümlü trafik kazasında 121 kişi hayatını kaybetmiş, 10 bin 15 yaralanmalı trafik kazasında 16 bin 111 kişi yaralanmıştır. 2018 yılının Kasım-Aralık, 2019 yılının Ocak-Şubat aylarından oluşan son 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre, 763 olan ölümlü trafik kazası yüzde 29 azalışla 544'e, 971 olan hayatını kaybeden sayısı yüzde 34 azalış ile 638'e inmiştir."

"Şu ana kadar 214 seçim olayı meydana geldi"

Seçim güvenliği hususunda alınan güvenlik tedbirlerini paylaşan Çataklı, "Bakanlık olarak bu seçim sürecinin vatandaşlarımızın hür iradesinin sandığa tam olarak yansıtılabilmesi ve seçimlerin güvenli ve huzurlu bir ortam içerisinde sürdürülebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Siyasi parti adaylarının, bağımsız adayların kullanmış oldukları parti binaları, seçim irtibat büroları gibi yerlerde hem sabit personellerimiz eliyle hem de sivil ve üniformalı devriye ekiplerimiz eliyle önleyici ve koruyucu güvenlik tedbirleri en üst düzeyde alınmaktadır. Adayların düzenleyeceği açık hava ve kapalı alan toplantıları gibi propaganda faaliyetlerinde de istihbari çalışmaları ve sosyal medya analizlerini de dikkate alarak etkinlik öncesi, etkinlik sırası ve sonrasında gerekli bütün tedbirler en üst düzeyde alınmaktadır. 31 Mart seçimleri ile ilgili gelişmeleri anlık takip edebilmek amacıyla Bakanlık'ta seçim koordinasyon komisyonu oluşturuldu, illerde de seçim güvenlik komisyonları oluşturuldu. Bunlar bu süreci yakinen takip edecekler. Bu süreçte seçim boyunca helikopter ve dronelardan da güvenlik önlemleri noktasında istifade edilecektir. Seçim günü için Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet personelimiz olmak üzere toplam 553 bin personelimiz ile bakanlık olarak seçimlerin huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla görev başında olacağız. Şu ana kadar 214 seçim olayı meydana geldi, bunlardan 89'unun muhtarlık seçimleri ile ilgili olduğunu görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Mansur Yavaş'a yönelik saldırı iddiası

CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş'a yönelik saldırı ihbarı alındığı iddialarına ilişkin Çataklı, "Güvenlik birimlerimize, istihbarat birimlerimize bu konuda ulaşmış herhangi bir bilgi, duyum yoktur" dedi.

"FETÖ'den 19 bin 329 hükümlü var"

FETÖ ile mücadelede gelinen son aşamayı aktaran Çataklı, "15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapılmış. Şu an itibariyle 30 bin 709 kişi bu kapsamda tutuklu bulunuyor. ByLock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca, bugüne kadar 95 bin 310 tekil kullanıcı böylelikle tespit edilmiş oldu. Bunlardan 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı. Ankesör operasyonları kapsamında bugüne kadar 780 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 11 bin 153 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4 bin 324'ü tutuklandı. Gaybubet evleri operasyonları kapsamında ise 139 operasyonda bin 953 kişi gözaltına alındı, bunlardan bin 48'i tutuklandı. FETÖ'den 19 bin 329 hükümlü var" bilgilerini paylaştı.

"Kış dönemi operasyonlarında 124 terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadele operasyonlarında gelinen son noktaya yönelik Çataklı, şu bilgileri verdi:

"16 Aralık-15 Nisan tarihleri arasında kış operasyonu planlaması yapmıştık. Bu kapsamda 357 barınma bölgesine 4 bin 407 operasyon planlanmıştı. Kış dönemi operasyonlarının yüzde 81'i yani 3 bin 551 operasyonun tamamlandığını görüyoruz. Bu operasyonlarda 124 terörist etkisiz hale getirildi, 262 silah, 133 el bombası, 105 el yapımı mayın, 2 bin 587 kilogram patlayıcı madde ve yaklaşık 9 ton yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütüne katılım ise son dönemin en düşük seviyesindedir. 2019 yılı için bu rakam 12'dir. Aynı dönemde 27 teröristin ikna yöntemiyle güvenlik güçlerine teslim olduğunu görüyoruz. Terör örgütlerinden kaçarak güvenlik güçlerimize son 2.5 yılda 234'ü PKK terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 335 kadın terörist teslim olmuştur. PKK'dan kaçarak teslim olan kadın terörist sayısı 234'tür."

Kaynak: İHA