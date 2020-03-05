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  3. İsmail Çataklı'dan Ege Denizi açıklaması: ''Göçmenlere izin vermiyoruz''

İsmail Çataklı'dan Ege Denizi açıklaması: ''Göçmenlere izin vermiyoruz''

Yüz binlerce göçmen Avrupa topraklarına ulaşmak için, Türkiye sınır kapısından çıkış yapıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısının ise 09:00 itibariyle 138 bin 647 olduğunu açıkladı. Çataklı konu hakkında yaptığı konuşmada göçmenlere izin vermediklerini belirtti.

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05 Mart 2020 Perşembe 13:37

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