İsmail Çataklı'dan Ege Denizi açıklaması: ''Göçmenlere izin vermiyoruz''
Yüz binlerce göçmen Avrupa topraklarına ulaşmak için, Türkiye sınır kapısından çıkış yapıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısının ise 09:00 itibariyle 138 bin 647 olduğunu açıkladı. Çataklı konu hakkında yaptığı konuşmada göçmenlere izin vermediklerini belirtti.
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05 Mart 2020 Perşembe 13:37
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