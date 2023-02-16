İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Cengiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Cengiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Cengiz 20 Kasım 1996 tarihinde Bayburt şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmail Cengiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Cengiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Cengiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Cengiz'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmail Cengiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Cengiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail Cengiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Cengiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2016 yılında Bayburt Grup Öİ

20 Ağu 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

26 Ağu 2021 yılında Serik Belediye

8 Ağu 2022 yılında Kepez Belediye

İsmail Cengiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Cengiz şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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