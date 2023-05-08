İsmail Demir, ASELSAN öncülüğünde Malatya'da depremzedelerin çalışacağı 1 milyar lirayı aşkın yatırım yapılacağını duyurdu

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Demir, Valiliğin ardından Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Demir, burada yaptığı açıklamada, ülkenin çok büyük deprem felaketi yaşadığını ve bu felaketten en çok etkilenen illerden birinin Malatya olduğunu belirtti.

Ülkede el birliğiyle depremin yaralarının sarılacağını ifade eden Demir, "Bir anlamda 'yiğit düştüğü yerden kalkar' deyip daha güçlü şekilde yürüyeceğiz, acımızı yüreğimize gömeceğiz ama bu vatanda daha sonra böyle acılar yaşanmaması için teknoloji ve yetkinlik olarak her türlü tedbiri almak için çalışacağız." dedi.

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"MALATYA'YA 1 MİLYARA AŞKIN YATIRIM YAPACAĞIZ"

Demir, deprem bölgelerinde konut çalışmalarının hızla devam ettiğine, bunun yanında istihdamın da önemli olduğuna dikkati çekerek, depremin ilk günlerinden itibaren savunma sanayi sektörü olarak acil ihtiyaçlarla ilgili yardımların yanında kalıcı çözümler ürettiklerini aktardı.

"PROJEYE ÖNCELİKLE DEPREMZEDELERİ ÇALIŞTIRACAĞZ"

İskan ve istihdam projesi adı altında yeni projeleri gündeme getirdiklerini, depremlerden etkilenen illerin her birisinde büyük savunma sanayi şirketlerinin elini taşın altına koyup belirli teknoloji yatırımların yapılmasını öngördüklerini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

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"Bütün sektörlerin alt kırılımlarını biliyoruz. Malatya'da alt kırılım bazında elektronik sektörünün çok önemli bileşeni olan, çok katmanlı baskılı devre üretimini gündeme getirdik. Bu konuda en büyük yetkinlik ASELSAN şirketimizde. ASELSAN öncülüğünde devam etmesini istediğimiz projede ASELSAN ekibi Malatya'da tespit yaptı. Yatırım ve proje planımız belirli olgunlukta ve daha da genişlemesi imkanı olan alandayız. İlk adımda 1 milyar lirayı aşkın yatırımla başlayacağımız bu projede çok önemli ve stratejik ürünler ortaya koyacağız. "

Demir, söz konusun yatırımın parasal miktarından daha çok getireceği katma değer, ülkeye oluşturacağı millilik ve yerlilik ile ihracat anlamında önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

"İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELİN DEPREMZEDE OLMASI İLK ÖNCELİĞİMİZ"

Projenin stratejik alanda ülkeye çok önemli katkıda bulunacağına işaret eden İsmail Demir, şöyle konuştu:

"Bu teknolojiyi daha da ileriye götürmek için atacağımız adımlarla Malatya öncülük etmiş olacak. Bu yatırım tek başına yatırım olmaktan ziyade etrafında oluşturacağı ekosistemle sanayicilerimizin de katkısıyla daha geniş bir teknoloji zincirine doğru gidecek yol haritasını da oluşturmuş olacak. Yani elektronik devreler konusunda Malatya çok önemli kazanımla işe başlamış olacak. Bu yatırımın yanında burada çalışacak, istihdam edilecek personelin bölgeden depremzede olması önceliğimiz."

"PROJELERİ ÜNİVERSİTELERİN YANI SIRA İŞKUR İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPACAĞIZ"

Demir, projenin ülke ve Malatya için hayırlı olmasını dileyerek, deprem bölgelerinde gerçekleştirecekleri projelerle depremzede gençlere istihdam kapısının açılacağını ve üniversitelerin yanı sıra İŞKUR ile işbirliği yapacaklarını anlattı.

Ziyarete, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, 1. OSB Müdürü Vahap Erdem ile kurum müdürleri ve ilgili kurum, kuruluşların temsilcileri katıldı.

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