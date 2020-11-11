İsmail Demirbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden tutuklandı? İsmail Demirbaş röportaj

Bir YouTube kanalının sokak röportajında mikrofon uzatılan ve görüşlerini paylaşması istenilen İsmail Demirbaş, söylemleriyle oldukça dikkat çekmişti. İktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Demirbaş, konuşmasının ardından muhabirin 'İsterseniz kesebilirim' demesine aldırmadan tüm konuşmasının yayınlanmasını istemişti. Bunun üzerine ülke gündemine oturan İsmail Demirbaş hakkındaki merak edilenleri sizler için derledik. Peki, İsmail Demirbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden tutuklandı? İşte detaylar...

İSMAİL DEMİRBAŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Röportajında 49 yaşında olduğunu söyleyen İsmail Demirbaş, Antalya'da yaşıyor. “Sülüman’ın memleketindenim” diyerek de Ispartalı olduğunu kaydediyor. Kendini iş adamı olarak tanıtan İsmail Demirtaş “Nurcular, Süleymancılar, Menzil tarikatı ve Yehova Şahitleri gibi tarikat ve cemaatlere girip çıktığını” anlatıyor. Demirbaş, kafasındaki sorulara cevap bulamayınca ateist olduğunu belirtiyor. Demirbaş aynı zamanda namaz kıldığını ve kıldırdığını ancak daha sonra dinden soğuduğunu da röportaj sırasında belirtiyor.

NEDEN TUTUKLANDI?

22 Ekim'de Kendine Muhabir adlı YouTube kanalında konuşan İsmail Demirbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidarı hedef almıştı. Demirbaş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı önce ev hapsi, daha sonra ise tutuklanma ile karşılaştı. Şu anda ise Antalya E Tipi Cezaevi'nde bulunuyor. Kendisiyle yapılan röportaj boyunca ağır söylemler ile iktidarı eleştiren Demirbaş, 24 Ekim'de göz altına alınmıştı. Daha sonra ikinci bir röportajda yine aynı tavrı sergileyen 49 yaşındaki vatandaş için ev hapsi verildi. Bu karara itirazının ardından ise tutuklanarak Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

A Haber'e haberine göre, Demirbaş'ın 12 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

İsmail Demirbaş'ın, dini değerlere alenen hakaret suçu ile yargılandığı davada ise 16 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, dosyasının halen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme aşamasında olduğu öğrenildi.