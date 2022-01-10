İsmail Demirci karnı burnunda eşi Hande Soral'ı aldattı mı? Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan ihanet iddiası deprem etkisi yarattı! 2. Sayfa programında ismi açıklanmayan bir magazincinin Twitter'da 'ünlü bir oyuncunun, hamile eşini aldattığı, bir otelden bir kadınla çıktığı' iddiasını yaydığı ortaya atılmıştı. O kişinin Söylemezsem Olmaz'da İsmail Demirci olduğu iddia edildi.

1 6 TV8'de ekrana gelen Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında gündeme gelen bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.