İsmail Doğan Subaşı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun CNN Türk'te yaptığı açıklamalar sonrası kanalın yanıt verme haklarını engellediğini iddia etti. Bu kapsamda İsmail Doğan Subaşı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar.

İSMAİL DOĞAN SUBAŞI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İsmail Doğan Subaşı İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili İBB ve Beylikdüzü Meclis Üyesidir.

İsmail Doğan Subaşı 1966 yılında Susurluk’ta doğdu. İlkokul ve ortaokulu Susurluk’ta, liseyi İstanbul’da okudu.

1988’de KHO İşletme Bölümü’nden, 1994’te A.Ü. Hukuk Fakültesi’i bitirdi.

Ankara Üniversitesi’nde “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” yüksek lisansı programına devam etti. 1996’dan itibaren havayolu, turizm ve taşımacılık şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda çalıştı.

Doğu Avrupa ülkelerinde yönetici ve yatırım danışmanı olarak çalıştı. 2000’den bu yana serbest avukatlık yapıyor. Birgün, Cumhuriyet ve Yurt gazetelerinde siyasi analiz yazıları kaleme aldı. İngilizce ve Rusça biliyor. 17 yıldır Beylikdüzü’nde yaşıyor, evli ve bir çocuk babası.

İSMAİL DOĞAN SUBAŞI TWİTTER HESABI NEDİR?

İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili İBB ve Beylikdüzü Meclis Üyesi İsmail Doğan Subaşı'nın Twitter hesabı @DoanSubasi'dır.

Tepki gösterdi! Tevfik Göksu'nun açıklamaları sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan flaş iddia: CNN Türk yanıt verme hakkımızı engelliyor!

Doğan Subaşı, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun CNN Türk'te yaptığı açıklamalar sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"CNNTurk, sizin telefonlarınız çalışmıyor mu? Biraz da biz konuşalım."

TEVFİK GÖKSU'NUN CNN TÜRK'TE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk'te canlı olarak ekrana gelen 'Ne Oluyor?' programına konuk oldu.

Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personellerin bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiası üzerine başlatılan terör teftişine ilişkin konuştu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi.

Programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından belediyenin kaynaklarının derneklere ve vakıflara gitmeyeceğini söylediğini anımsatan Göksu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk olarak T3 Vakfı ile kavgaya girdi. T3 Vakfı Z kuşağımızın ideallerini, hedeflerini gerçekleştiren, Türkiye'ye İHA ve SİHA yapan, Türkiye'nin hem yerel hem milli değerlerini zirveye taşıyan vakfı bırakıp tercihini DİAYDER'den yana yapmıştır. DİAYDER'in PKK destekli bir dernek olduğunu sağır sultan bile biliyor."

DİAYDER'e kayıtlı İBB çalışanı 5 kişiden 3'ünün Temmuz ayında tutuklandığını belirten Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, "Peki Büyükşehir Belediyesi ne yapmış? Gazeteciler bu iddianameyi ortaya çıkardıktan sonra 'Aa yeni haberimiz oldu' dediler." ifadelerini kullandı.

Göksu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Binlerce polisimizi, askerimizi şehit eden, binlerce çocuğumuzu yetim bırakan, binlerce anneyi gözyaşına mahkum eden ve küresel emperyalizmin bu ülkedeki taşeronluğunu yapan bir örgütle iltisaklı bir dernekle nasıl iş birliği yaparsınız? İddianamenin içinde daire başkanı var, milletvekili var. "Bu kolileri, kartları alın götürün" diyorlar. Bu bir irade beyanı değil mi?"

Göksu'nun konuşması üzerine açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, programda cevap haklarının engellendiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri yayına bağlanmak ve cevap haklarını kullanmak istese de CNN Türk'ün taleplerini yanıtsız bıraktığını iddia eden Göksu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz?"