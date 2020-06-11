İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Dükel ile Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Haziran'da gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanacak.

NE OLMUŞTU?

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri; astsubay E. B., Müyesser Uğur ve İsmail Zeki Dükel'i, 8 Haziran günü sabah saat 06:30 itibariyle Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturması dosyası kapsamında; şüphelilerin "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları ifade edilmişti.

MÜYESSER YILDIZ KİMDİR?

Müyesser Yıldız, Türk gazeteci. Adıyaman Besni’de doğan Müyesser Yıldız, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda eğitim gördü. Bulvar gazetesi çıkınca orada gazeteciliğe başladı. Bulvar’ın kapatılmasının ardından mesleğine Tercüman’da devam etti. Semra Özal’ın da adının karıştığı bir olayla ilgili olarak yazınca dönemin Başbakanı Özal, Yıldız’ın işten atılmasına neden olur.

Sırasıyla Bulvar, Tercüman, Günaydın, Akşam gazetelerinde ve Nokta Dergisi’nde çalıştı.

Müyesser Yıldız Odatv’de yazılar yazmaktadır. Haziran 2012’de 16 ay tutuklu bulunmasına neden olan Odatv davasından tahliye oldu.

İSMAİL DÜKEL KİMDİR?

İsmail Dükel, 1960'da Ankara'da dünyaya geldi. 1979'da Ankara'da eski isimi Ulus olan Barış Gazetesinde gazeteciliğe başladı.

Ankara'da çeşitli gazetelerde çalıştı. Kanal ve Kanal Türk'de Ankara Haber Müdürlüğü yaptı. Kuruculuğunu yaptığı Kanal Biz'de de Ankara Haber Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2012 senesinin Ocak ayında çalışmaya başladığı Yurt Gazetesi'nde "Meclis kulisi" isimli köşesinde yazılar yazdı. Yurt Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra Halk Tv'de çalışmaya başladı. İsmail Dükel son olarak TELE1'in Ankara temsilcisi olarak görev yapıyor. Hafta içi her sabah Kulis programını sunuyor