İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Nereli? Yaşı kaç? Sevgilisi kim?

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin ekranlara kazandırdığı başarılı ve yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, şimdilerde ise Sen Çal Kapımı dizisindeki Kaan karakterine hayat veriyor. Kamera karşısına ilk kez Güneşi Beklerken dizisiyle çıktığı bilinen Manisalı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı, nişanlanmasının ardından bir çok hayranı tarafından merak konusu oldu. Biz de Şaşmaz'ın hayatına sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR? YAŞI KAÇ? NERELİ?

27 yaşındaki oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Manisa'da, 25 Kasım 1993 tarihinde doğmuş, Manisa Belediyesi Konservatuarı'nda gördüğü oyunculuk eğitimini birincilik derecesiyle tamamlamıştır.

2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile ilk kez kameralar karşısına çıkan sevilen oyuncu, Aşk Laftan Anlamaz, Aşk Yalanı Sever, Serçe Sarayı ve Günebakan dizilerinde hayranlarıyla buluşmuştur.

Mehmet Ozan Dolunay, Asena Tuğal, Bahar Şahin ve Doğan Akdoğan ile birlikte başrolleri paylaştığı TRT ekranlarında yayınlanan Lise Devriyesi dizisinde Fırat karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında TRT1 ekranlarının büyük prodüksiyonlu dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakteri ile seyirci karşısına çıktı. Başarılı oyuncu kadrosuna sahip dizide Şaşmaz, Kaan Taşaner, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik ve İlker Aksum gibi ünlü oyuncularla beraber rol almaktadır.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ DİZİLERİ

Güneşi Beklerken

Aşk Laftan Anlamaz

Aşk Yalanı Sever

Serçe Sarayı

Günebakan

Lise Devriyesi

Mehmetçik Kut'ül Amare

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN SEVİLİSİ KİM? NİŞANLANDI MI?

İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal'a geçtiğimiz ay evlilik teklif etmişti. Teklifinin kabul edilmesinin ardından istemeye gittiği sevgilisinin evinin bahçesinde yapılan nişan törenine pek çok ünlü isim eşlik etti.

Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un yanı sıra oyuncu Demet Özdemir de yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Son dönemde paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen YouTube fenomeni Duygu Özaslan da nişan törenine katılanlar arasındaydı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ INSTAGRAM HESABI

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN INSTAGRAM HESABINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN