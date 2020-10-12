Ekranların sevilen, yakışıklı oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz gün uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Ünal'la evlendi Bu haber üzerine Ünal'ın cevabı merak konusu oldu. Peki İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal kimdir, nereli, kaç yaşında?

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN EŞİ HANDE ÜNAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hande Ünal, İsmail Ege Şaşmaz'la uzun bir süredir aşk yaşıyordu. 2020'nin Ekim ayında nişanlanan çift geçtiğimiz gün hayatlarını birleştirdi.

Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz, Serçe Sarayı ve son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz evlendi. Manisa'da evlenen çift, düğünlerinde oldukça keyifli anlar yaşadı.

Hande Ünal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor ve endisini Influencer olarak tanımlıyor.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Nereli? Yaşı kaç? Sevgilisi kim?