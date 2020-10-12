İsmail Ege Şaşmaz'ın sevgilisi Hande Ünal kimdir?

Ekranların sevilen, yakışıklı oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifinde bulunduğunu belirtmişti. Bu haber üzerine Ünal'ın cevabı merak konusu olmuşken genç ve güzel kadın, teklifi kabul ettiğini yine sosyal medya hesabı aracılığıyla, yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ NİŞANLANDI MI?

Hande Ünal'ın aile evinin bahçesinde yapılan görkemli bir törenle dünya evine girmek için ilk adımı atan çiftin nikah merasimine bir çok ünlü isim eşlik etti. İşte törene katılan ünlü isimler:

Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy

Oyuncu Demet Özdemir

YouTube fenomeni Duygu Özaslan



HANDE ÜNAL KİMDİR?

Hande Ünal, İsmail Ege Şaşmaz'la uzun bir süredir aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Şaşmaz'ın evlenme teklifini kabul eden Hande Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonsuza kadar evet" yazmıştı.

Hande Ünal ünlü bir isim olmadığı için hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Nereli? Yaşı kaç? Sevgilisi kim?