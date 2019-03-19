İsmail Erdem, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile bir araya geldi

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde gerçekleşen anma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, şehit ve gazi yakınları ile gaziler katıldı.

"İsmail Erdem şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile birebir ilgileniyor"

Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programında konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün şehit ve gazi yakınlarımız ile bir aradayız. Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize devletimiz, milletimiz, belediyelerimiz, AK Partimiz her zaman destek veriyor ve vermeye devam edecek. Ben Belediye Başkanımız İsmail Erdem'e çok teşekkür ediyorum. İsmail Erdem Başkanım, şehit ailelerimizle, gazilerimizle Sancaktepe'de birebir ilgilenen, büyük bir özveri ile onlara sahip çıkan bir belediye başkanımız oldu. İnanıyorum ki Ataşehir'de aynı özveri ile adeta bir evlat gibi sizlere hizmetkar bir belediye başkanı olacak. Ataşehir'in de hak ettiği hizmet anlayışını şehit yakınlarına, gazilere belediyenin göstermesi gereken hürmeti de en üst seviyede göstereceğinden hiç şüphem yok" dedi.

Ataşehir'e "Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Panorama"

Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem anma günü münasebeti ile yaptığı konuşmada, "Allah nasip eder, 1 Nisan'da göreve gelirsek Ataşehir'e İstanbul'un 3'ncü panoramasını yapacağız. O da Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Panorama olacak. Müze ve Panorama, İstiklal Harbi'nin her safhasını simgeleyecek. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile başlayan yine 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanına kadar geçen safhayı müzemizde ve panoramamızda yaşatacağız. Çocuklarımıza ve gençlerimize yerli ve milli tarihimizi öğreteceğiz. Allah nasip edecek Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Panorama'yı da Ataşehir'e kazandıracak, tarihimizi yaşatacağız. Milli ve yerli tarihimizi gençlerimize öğreteceğiz ki, gençlerimiz vatan topraklarının, milletin, devletin, ay yıldızlı bayrağın kıymetini bilsinler. Milli ve manevi duygularımızı gelecek nesillere iyi öğretip, aktarmamız lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA