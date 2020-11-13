AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun ismini Tekirdağ Şehir Hastanesine vereceğini açıkladı. Bunun üzerine İsmail Fehmi Cumalıoğlu merak edilenler arasına girdi. İnternette, İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? başlığıyla araştırmalar yapan kullanıcılar, haberimizi inceleyebilir. Peki, İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Siyaset ve devlet adamı olan İsmail Fehmi Cumalıoğlu, aynı zamanda şairdir. Cumalıoğlu, 1912 yılında Hayrabolu/Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. 25 Temmuz 1996 tarihinde ise vefat etmiştir.

Fehmi Hilmi Cumalıoğlu. Dedesi, Fatih Camii bilginlerinden Müderris Cumalı Ali Zühtü Efendi’dir. Cumalıoğlu, ilk ve ortaokulu Tekirdağ’da, liseyi ise İstanbul’da bitirdi. 1932 yılında Askerî Tıbbiyeye öğrenci olarak giren devlet adamı, Tıp Fakültesinden iyi derece ile mezun olmayı başardı.

1947 yılında ise Gülhane Askerî Tıp Akademisinden (GATA) birinci sınıf iç hastalıkları uzmanı diploması aldı. ve Samsun Askeri Hastanesi baştabibi ve Samsun Tabipler Odası başkanı olarak görev aldı.

1960 yılında kendi isteğiyle, albay rütbesinde iken emekli oldu. İstanbul’a yerleştikten sonra İlim Yayma Cemiyeti idâre heyetine girdi. Sönmez Neşriyat’ın idare meclisi üyeliği ve genel müdürlüğünü yaptı.

1961 yılında Yeni Türkiye Partisi saflarında siyasete atıldı. 1965’te bu partiden, 1973 ve 1977’de Millî Selamet Partisinden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. MSP’de Genel Başkan yardımcısı, AP lideri Süleyman Demirel başkanlığında AP-MSP-MHP’nin katılmasıyla kurulan 2. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı (21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978) oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle partisi kapatıldığında tutuklandı, yargılanarak aklandı. Sonraki yıllarda siyasete dönmedi.

ESERLERİ:

ŞİİR: Örülmemiş Duygular (1934), Gölde Sabah (1934), Senin İçin (1936), Çığlık (1959).

İNCELEME: Vazife ve Feragat (1937), 14 Mart’tan İlhamlar (1938), Mehmet Akif’in Hayatı ve Tefekkür Cephesi (1959), Mehmet Akif’in Hayatı ve İstiklal Marşı (1962), Komünizm ve İslâm (1963), İslâm’a İftira Edenlere Cevap! (1967), İman: Milletlerin Kaderini Çizen Hakk’a ve Batıla Dayalı İnanışlar (1968).