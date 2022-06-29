FOX TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz bölümlerde sezon finali yapan Mahkum dizisinde Barış karakterine hayat veren oyuncu İsmail Hacıoğlu ile güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün sevgili olduğu iddia edildi. Biz de bunun üzerine haberimizde 'İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz sevgili mi? İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz aşk mı yaşıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

İSMAİL HACIOĞLU VE ASLIHAN GÜRBÜZ SEVGİLİ Mİ? İSMAİL HACIOĞLU VE ASLIHAN GÜRBÜZ AŞK MI YAŞIYOR?

Birsen Altundaş'ın iddiasına göre, son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde kamera karşısına geçen Gürbüz ile Mahkum’daki performansıyla hayranlık uyandıran Hacıoğlu hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü.

FOX TV ekranlarında yer alan Mahkum dizisinde Barış karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu yaptığı paylaşımla aşklarını ele verdi. Doğa aşığı olan iki sevgili birçok meslektaşı güney sahillerine inerken Karadeniz’in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti ve huzurlu bir tatilin tadını çıkardı.