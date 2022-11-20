Eski emekli korgenaral olan İsmail Hakkı Pekin, eski genel kurmay istihbarat daire başkanlığı görevinde bulundu. Pekin, İnternet andıcı davası kapsamında tutuklanmış ve 2 yıl hapis yattıktan sonra 2019 yılında beraat ettmişti. İsmail Hakkı Pekin TV programlarının oturumlarına katılarak özellikle askeri güvenlik ve istihbarat ile ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. Peki İsmail Hakkı Pekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? biyografisi

İSMAİL HAKKI PEKİN KİMDİR?

(22 Nisan 1951) yılında Bursa İznik'te doğdu. Bursa İznikli'dir.1972 yılında Kara Harp Okulundan, 1973 yılında ise Piyade Okulundan mezun oldu. 1973-1982 yılları arası Hava İndirme Tugayı, 7. Hudut Taburu, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezinde görev yaptı. 1974 yılında teğmen rütbesiyle Hava İndirme Tugayı 1. Paraşüt Taburundan takım komutanı olarak Kıbrıs Harekâtına katılan Pekin, 1984 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu ve 1984-1987 yılları arasında 61. Piyade Tümeninde Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlerini aynı anda üstlenen Pekin, 1987 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Kara Kuvvetleri Eğitim Komutanlığında 1991 yılına kadar görev aldı. 1991-1994 yılları arasında Brüksel TMR Başkanlığında Kara Plan Subaylığı yaptı ve 1994 yılında 1. Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanı oldu. 1995 yılında bu görevinden ayrılarak 5. Hudut Alay Komutanlığı görevine getirildi. 1997-1998 yılları arasında Kara Kuvvetleri Genel Plan Prensipler Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü yaptı.

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30 Ağustos 1998 tarihinde tuğgeneralliğe terfi etti ve 1998–2000 yılları arasında Kara Kuvvetleri Plan Harekât ve Teşkilat Daire Başkanlığı, 2000–2002 yılları arasında 66. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı. 30 Ağustos 2002'de tümgeneralliğe terfi etti ve 2002-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı, 2005-2006 yılları arasında 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı ve 1. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak görev yaptı. 30 Ağustos 2006'da korgeneralliğe terfi etti. 2006-2007 yılları arasında 8. Kolordu Komutanlığı yaptı. Ağustos 2007'de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına atandı. 2012 yılında emekliye sevk edildi.

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2015 yılında Vatan Partisine katıldı. Genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 2017 yılında istifa ederek Aydınlık Hareketi ile yollarını ayrıldı.

İNTERNET ANDICI DAVASI

Ergenekon soruşturmasında adı geçen Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin 5 Eylül 2011 tarihinde "İnternet andıcı davası"nda tutuklandı. 2011-2012 yılları arasında Hasdal Cezaevi'nde, Ağustos 2012'den Ağustos 2013'e kadar Silivri Cezaevi'nde kaldı. 2013 sonunda Gülen Hareketi'nin hükûmeti hedef aldığı çeşitli soruşturmalar sonucunda başlayan "paralel yapı" ile mücadele sürecinde şüpheliler tekrar yargılandı. Yeniden yargılama sonucunda Ergenekon örgütünün varlığına delil bulunamadığından davanın Gülencilerin siyasi amaçları doğrultusunda açtığı bir kumpas davası olduğuna hükmedildi. İsmail Hakkı Pekin, 5 Ağustos 2013'te tahliye edildi. 1 Temmuz 2019 tarihinde Ergenekon'dan beraat etti.

2015 yılında, Uludere'de 34 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan Uludere olayı'nda (2011) asıl hedefin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu açıklayan Pekin, olayın ardından PKK'ya karşı yürütülen operasyonların durduğunu ve yapılmadığının; hükümet ile PKK arasındaki pazarlıkların bu süreçten sonra hızlandığını söylemiştir. Aynı yıl Rusya ile Türkiye arasında 2015 Rus Su-24 uçağının düşürülmesiyle başlayan uçak krizi sonrası Türkiye hükümetinin Mesut Barzani yönetimi ile ilişiklerini artırması, kriz bahanesiyle İsrail'in uzun süredir Türkiye'yi petrol ve doğalgaz da Barzani bölgesine bağlama planı olduğunu kendisine 2008 yılında MOSSAD başkanı Meir Dagan'un söylediğini iddia etti.

KİŞİSEL YAŞAMI

Dilek Paksoy ile evli olan İsmail Hakkı Pekin, 5 çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

KİTAPLARI

"Asker ve Siyaset", 384s, 2015, Kaynak Kitabevi, ISBN 978-975-343-883-4

"Kozmik Oda - Dikkat Cemaat Çıkabilir!" 366 sayfa, 2015, KYRHOS YAYINLARI,[