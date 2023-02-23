İsmail İssa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail İssa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail İssa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmail İssa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmail İssa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail İssa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail İssa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail İssa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail İssa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail İssa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail İssa 26 Haziran 1989 tarihinde Targovishte şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan,Suriye uyrukludur.Gerçek adı da Ismail Issa Mustafa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail İssa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal2Career yapmaktadır. İsmail İssa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail İssa'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmail İssa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail İssa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmail İssa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail İssa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Haskovo

1 Ocak 2008 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2008 yılında Sliven

30 Haziran 2009 yılında Levski Sofia

1 Ağustos 2009 yılında Lok. Mezdra

30 Haziran 2010 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2011 yılında Karabükspor

1 Ocak 2012 yılında Elazığspor

30 Haziran 2012 yılında Karabükspor

1 Eylül 2012 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2013 yılında FC Sheriff

9 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2015 yılında Beroe

31 Ağustos 2016 yılında Dacia

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2017 yılında Vereya

31 Mart 2018 yılında Dunav

1 Temmuz 2019 yılında Cherno More

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2022 yılında Cherno More

İsmail İssa kimdir

İsmail İssa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail İssa şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

PFC Svetkavitsa

İsmail İssa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 19 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsmail İssa nereli

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