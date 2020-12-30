Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödüle layık görülen İsmail Kara araştırma konusu oldu. Peki İsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir? Detayları haberimizde derledik...

İSMAİL KARA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İsmail Kara, 1955'de Rize'de dünyaya geldi. Aslen Rize'lidir. 1973 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 1977 senesinde ise İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Yüksek İslâm Enstitüsü’nde eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları’nda çalışmaya başladı, bu müessese içinde Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi ve ''Dergâh'' dergisinin yayın heyetinde yer aldı, Yayın Müdürlüğü görevi yaptı. 1980’den itibaren öğretmenlik de yapan Kara, “İslâmcılara göre meşrutiyet idaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olmuştur. 65 yaşındaki Kara, halen İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Mustafa Kara'nın kardeşidir.

İSMAİL KARA ESERLERİ NELERDİR?

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi

Hüseyin Kâzım Kadri’nin Ziya Gökalp’ın Tarihi

Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım - Hüseyin Kazım Kadri

İstanbul'dan Ben de Geçtim - Selim Nüzhet Gerçek

Amel Defteri

Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe

Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye

Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi

Güneyce-Rize Sözlüğü-Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası

İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri

Din İle Modernleşme Arasında: Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri

Sözü Dilde Hayali Gözde

Aramakla Bulunmaz

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm I

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz



Kutuz Hoca'nın Hatıraları

Hanya/Girit Mevlevihanesi-Şeyh Ailesi Müştemilatı Vakfiyesi Mübadelesi

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz-Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not

Nurettin Topçu-Hayatı ve Bibliyografyası

Saz ü Söz Arasında, Cinuçen Tanrıkorur'un Hatıraları

Kabe Yollarında & Surre Alayı Hatıraları - Ahmed Salahaddin Bey

Mahya & Müslüman İstanbul’a Mahsus Bir Gelenek

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm II

Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak: Çağdaş Türk Düşüncesinde Din, Siyaset, Tarih, Medeniyet