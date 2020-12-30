İsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde sosyal bilimler ödülünün sahibi İsmail Kara oldu. İsmail Kara kimdir? İsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir? İşte merak edilen detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödüle layık görülen İsmail Kara araştırma konusu oldu. Peki İsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir? Detayları haberimizde derledik...
İSMAİL KARA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
İsmail Kara, 1955'de Rize'de dünyaya geldi. Aslen Rize'lidir. 1973 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 1977 senesinde ise İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Yüksek İslâm Enstitüsü’nde eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları’nda çalışmaya başladı, bu müessese içinde Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi ve ''Dergâh'' dergisinin yayın heyetinde yer aldı, Yayın Müdürlüğü görevi yaptı. 1980’den itibaren öğretmenlik de yapan Kara, “İslâmcılara göre meşrutiyet idaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olmuştur. 65 yaşındaki Kara, halen İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Mustafa Kara'nın kardeşidir.
İSMAİL KARA ESERLERİ NELERDİR?
Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi
Hüseyin Kâzım Kadri’nin Ziya Gökalp’ın Tarihi
Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım - Hüseyin Kazım Kadri
İstanbul'dan Ben de Geçtim - Selim Nüzhet Gerçek
Amel Defteri
Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe
Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye
Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi
Güneyce-Rize Sözlüğü-Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası
İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri
Din İle Modernleşme Arasında: Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri
Sözü Dilde Hayali Gözde
Aramakla Bulunmaz
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm I
İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz
Kutuz Hoca'nın Hatıraları
Hanya/Girit Mevlevihanesi-Şeyh Ailesi Müştemilatı Vakfiyesi Mübadelesi
İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz-Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not
Nurettin Topçu-Hayatı ve Bibliyografyası
Saz ü Söz Arasında, Cinuçen Tanrıkorur'un Hatıraları
Kabe Yollarında & Surre Alayı Hatıraları - Ahmed Salahaddin Bey
Mahya & Müslüman İstanbul’a Mahsus Bir Gelenek
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm II
Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak: Çağdaş Türk Düşüncesinde Din, Siyaset, Tarih, Medeniyet