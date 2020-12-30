Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağızNecmeddin Okyay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eserleri hangileridir?İbrahim Tenekeci kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri hangileridir?Şüpheli ölüm! Tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulunduDerviş Zaim kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Filmleri hangileridir?Çılgın sayısal loto sonuçları 30 Aralık 2020 ÇarşambaŞans Topu çekiliş sonuçları 30 Aralık 2020 | Milli Piyango İdaresiSüper Kupa'nın tarihi belli oldu!Fenerbahçe Beko-Asvel Lyon maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYINİsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. İsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?

İsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde sosyal bilimler ödülünün sahibi İsmail Kara oldu. İsmail Kara kimdir? İsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

İsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödüle layık görülen İsmail Kara araştırma konusu oldu. Peki İsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir? Detayları haberimizde derledik...

İSMAİL KARA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İsmail Kara, 1955'de Rize'de dünyaya geldi. Aslen Rize'lidir. 1973 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 1977 senesinde ise  İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Yüksek İslâm Enstitüsü’nde eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları’nda çalışmaya başladı, bu müessese içinde Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi ve ''Dergâh'' dergisinin yayın heyetinde yer aldı, Yayın Müdürlüğü görevi yaptı. 1980’den itibaren öğretmenlik de yapan Kara, “İslâmcılara göre meşrutiyet idaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olmuştur. 65 yaşındaki Kara, halen İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Mustafa Kara'nın kardeşidir.

İSMAİL KARA ESERLERİ NELERDİR?

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi 
Hüseyin Kâzım Kadri’nin Ziya Gökalp’ın Tarihi
Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım - Hüseyin Kazım Kadri 
İstanbul'dan Ben de Geçtim - Selim Nüzhet Gerçek
Amel Defteri 
Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe 
Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye 
Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi 
Güneyce-Rize Sözlüğü-Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası 
İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri 
Din İle Modernleşme Arasında: Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri
Sözü Dilde Hayali Gözde 
Aramakla Bulunmaz 
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm I
İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz 

İsmail Kara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?
Kutuz Hoca'nın Hatıraları
Hanya/Girit Mevlevihanesi-Şeyh Ailesi Müştemilatı Vakfiyesi Mübadelesi 
İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz-Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not 
Nurettin Topçu-Hayatı ve Bibliyografyası 
Saz ü Söz Arasında, Cinuçen Tanrıkorur'un Hatıraları 
Kabe Yollarında & Surre Alayı Hatıraları - Ahmed Salahaddin Bey
Mahya & Müslüman İstanbul’a Mahsus Bir Gelenek
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm II 
Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak: Çağdaş Türk Düşüncesinde Din, Siyaset, Tarih, Medeniyet 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT