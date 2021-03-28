Spor Toto Süper Lig ekibi BB Erzurumspor'da 5 gün önce teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Peki İsmail Kartal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İsmail Kartal Erzurumspor teknik direktörlük görevinden ayrıldı mı? İşte ayrıntılar...

İSMAİL KARTAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İsmail Kartal 25 Mayıs 1961 tarihinde dünyaya geldi.

Teknik direktör ve eski millî futbolcu İsmail Kartal'ın lakabı "Arap İsmail"dir. Son olarak BB Erzurumspor'da göreve getirilen İsmail Kartal ile daha maça çıkılmadan 5 gün sonra yollar ayrıldı.

Futbol yaşantısına Sarıyer'de başlamıştır. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor' da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış, 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmıştır.

İsmail Kartal, 2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir.

Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçmiştir. Ardından Malatyaspor'u bırakıp FB TV'de yorumculuğa başlamıştır. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yapmıştır.2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi.[Fenerbahçe'de ki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etmiştir. 11 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkartma başarısını gösterdi.

İSMAİL KARTAL ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

BB Erzurumspor (2021)

Ç. Rizespor 18/19 (3 Haz 2019)

Ankaragücü 16/17 (21 Haz 2017)

Gaziantepspor 16/17 (21 Tem 2016)

Eskişehirspor 15/16 (14 Eki 2015)

Fenerbahçe 14/15 (18 Ağu 2014)

Fenerbahçe 10/11 (7 Tem 2010)

Konya Şekerspor 08/09 (31 Eki 2008)

Orduspor 07/08 (17 Oca 2008)

Malatyaspor 06/07 (9 Kas 2006)

Mardinspor 06/07 (4 Ağu 2006)

Altay SK 05/06 (24 Oca 2006)

Mardinspor 05/06 (19 Eki 2005)

Sivasspor 04/05 (25 Ağu 2004)

Fenerbahçe 03/04 (5 Ağu 2003)

Karabükspor 00/01 (16 Kas 2000)

Fenerbahçe 96/97 (7 Şub 1997)

İSMAİL KARTAL FUTBOL OYNADIĞI TAKIMLAR

95/96 Adanaspor

94/95 Denizlispor

93/94 Fenerbahçe

83/84 Gaziantepspor

81/82 Sarıyer

İSMAİL KARTAL ERZUEUMSPOR TEKNİK DİREKTÖLÜK GÖREVİNDEN AYRILDI MI?

Spor Toto Süper Lig ekibi BB Erzurumspor'da 5 gün önce teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı öğrenildi.