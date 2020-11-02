FOX TV'nin sevilen sabah haber programı Çalar Saat'in sunucusu İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi yaptırmış ve tedbir amaçları olarak programlara çıkmamıştı. Küçükkaya'yı bugün de ekran başında görmeyen vatandaşlar İsmail Küçükkaya korona mı? İsmail Küçükkaya niye yok, neden haber sunmuyor? sorularının cevaplarını araştırıyorlar. İşte detaylar...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KORONA MI?

İsmail Küçükkaya geçtiğimiz günlerde koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmıştı. Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını ve koronaya yakalandığını açıkladı.

Küçükkaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var. Acımız büyük, Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem. Lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve sonucunu beklerken "tedbiren" izolasyona girdim. Yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Tedavi sürecim evde devam ediyor. Semptomlarım ağır seyretmiyor, durumum iyi. Teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet dilerim" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NİYE YOK,NEDEN HABER SUNMUYOR?

İsmail Küçükkaya koronavirüs salgını tedavisi gördüğü için iyileşene kadar haber sunmayacak. Ayrıca salgını yendikten sonra izolasyon sürecini tamamlayıp görevine dönmesi bekleniyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İsmail Küçükkaya, evde izolasyon sürecinde olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Küçükkaya, salgın semptomlarının ağır seyretmediğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi, ilk ve orta öğrenimini burada gördü. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Daha sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.