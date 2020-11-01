İsmail Küçükkaya koronavirüse mi yakalandı? Çıkan haberler ile sosyal medyada yer alan paylaşımlar sonrası birçok kişi internette bu sorunun cevabına ulaşmak için arama yapıyor. Peki İsmail Küçükkaya koronavirüse mi yakalandı? | İsmail Küçükkaya kimdir? Kaç yaşında? İşte detaylar.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Perşembe günü koronavirüs testi yaptıran FOX TV'nin başarılı sunucu İsmail Küçükkaya'nın test sonucu pozitif çıktı.

FOX TV'nin başarılı haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın testinin sonucu belli oldu. Küçükkaya'nın testinin pozitif çıktığı, durumunun iyi olduğu ve karantinaya girdiği öğrenildi.

Öte yandan, Küçükkaya'nın yerine ise karantina sürecinde İlker Karagöz'ün ekrana çıkacağı belirtildi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.