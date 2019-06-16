İsmail Küçükkaya tarafız denilerek partılmıştı! Küçükkaya tarafını bakın nasıl belli etti!

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı.

Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, daha ilk cümlesinde tarafını belli etti. FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programın açılışında Binali Yıldırım'a "aday" derken, CHP adayı İmamoğlu'na ise "başkan" dedi.

Küçükkaya'nın bu tavrı hem programın ilk dakikalarından itibaren bir provokasyon, hem de tarafını belli etme olarak dikkat çekti.

İMAMOĞLU'NA BAŞKAN DEDİ!

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programın açılışında Binali Yıldırım'a "aday" derken, CHP adayı İmamoğlu'na ise "başkan" dedi. Küçükkaya'nın bu tavrı hem programın ilk dakikalarından itibaren bir provokasyon, hem de tarafını belli etme olarak dikkat çekti.

"TARAFSIZ" DENİLEREK PARLATILMIŞTI

Küçükkaya, CHP'liler tarafından tarafsız gazeteci olarak parlatılmış, böylece canlı yayında olası bir provokasyonun önü açılmıştı.