İsmail Kulet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Kulet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Kulet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Kulet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Kulet 1 Mart 2004 tarihinde Canakkale şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmail Kulet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Kulet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot&Law Sports Agency yapmaktadır. İsmail Kulet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Kulet'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmail Kulet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kulet17_/

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İsmail Kulet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Kulet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

İsmail Kulet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Kulet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Kasım 2021 yılında Menemenspor U19

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2023 yılında Menemen FK U19

İsmail Kulet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Kulet şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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