İsmail Mokadem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Mokadem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Mokadem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Mokadem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Mokadem 26 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Mokadem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zone 58 Group Sarl yapmaktadır. İsmail Mokadem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Mokadem'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmail Mokadem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Mokadem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail Mokadem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Mokadem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında RS Berkane

31 Temmuz 2022 yılında Raja Casablanca

İsmail Mokadem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Mokadem şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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