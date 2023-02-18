İsmail Moutaraji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Moutaraji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Moutaraji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Moutaraji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Moutaraji 1 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Moutaraji Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JCRsport yapmaktadır. İsmail Moutaraji, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Moutaraji'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İsmail Moutaraji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Moutaraji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail Moutaraji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Moutaraji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2019 yılında SCC Mohammedia

30 Haziran 2020 yılında Wydad AC

3 Kasım 2020 yılında SCC Mohammedia

14 Temmuz 2022 yılında Wydad AC

İsmail Moutaraji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Moutaraji şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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