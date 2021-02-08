Star TV ekranlarında yer alan Demet Akalın ve Alişanın sunduğu sabah programına katılan sanatçı Özkan izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İsmail Özkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

İSMAİL ÖZKAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İsmail Özkan 1977 yılında dünyaya gelmiştir. 44 yaşındaki Özkan, baba tarafından aslen Balıkesir Bigadiç’lidir. Gerçek soyadı ise Aslantaş’tır.

İlk sahne deneyimini Barış Manço‘nun 7’den 77’ye isimli programı ile gerçekleştirdiğini belirten İsmail Özkan Ali Şuuri İlköğretim Okulu’nun ardından Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde orta ve Lise eğitimini tamamlamıştır. Lise eğitiminin ardından Diş Hekimliğini bölümünü kazanmış ancak gönlünde müzik olması nedeni ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Bir sene İTÜ Konservatuvar bölümünde okumuş ardından ablasının da İzmir’de okuması ve ailesininde isteği ile Ege Üniversitesinde Ses eğitimini tamamlamıştır.

Özellikle çıkış şarkısı olan Hayal Gözlüm ile internet üzerinde de rekor kırmış ve bu şarkısı kısa sürede 7 Milyon izlenme rekorunu elde etmiştir.

EVLİ Mİ?

2017 yılında Esra Mimaroğlu ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Serpil Naz isminde bir kızı vardır. Ayrıca dizi müzikleri ile de ilgilenen sanatçı, İmkansız Aşk, Fikrimin İnce Gülü ve Hırsız Polis dizilerinin şarkılarını seslendirmiştir.