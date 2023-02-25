İsmail Saadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Saadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Saadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Saadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Saadi 4 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Saadi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Saadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İsmail Saadi'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmail Saadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Saadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İsmail Saadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Saadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2018 yılında WA Tlemcen

30 Haziran 2019 yılında ES Sétif

21 Ağustos 2021 yılında JS Saoura

İsmail Saadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Saadi şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

İsmail Saadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.