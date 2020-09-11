Hürriyet Gazetesindeki araştırma haberleri ve TV'lerde konuk olduğu programlarda yaptığı yorumlarla tanınan gazeteci- yazar İsmail Saymaz, Sözcü gazetesine katıldı. Bu kapsamda İsmail Saymaz merak edilen kişiler arasına girdi. Bu kapsamda İsmail Saymaz kimdir? Kaç yaşında ? Nereli? Eşi kimdir, kaç yaşında?sorularının cevabı merak ediliyor. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

11 Temmuz 1980 yılında Rize'de doğan gazeteci ve yazar İsmail Saymaz, aslen Erzurumludur. Saymaz 40 yaşındadır. İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamlayan l Saymaz, lise yıllarında Ülkücü bir düşünce yapısına sahip olmuş, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitapların etkisiyle sol kesime yönelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Saymaz, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.1995 yılında 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yapmaya başlayan İsmail Saymaz, daha sonra yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı.Gazetecilik hayatına ilk olarak doğduğu şehir olan Rize'de başlayan İsmail Saymaz daha sonra, İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinden çalışmaya başladı. Daha sonra Hürriyet gazetelerinde çalıştı. İnsan hakkı ihlalleri, düşünce ve ifade hürriyeti konularında haberleri yayımlanıyor. Saymaz, yirmiye yakın davada yargılandı. 2014 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün yılın “100 Basın Kahramanı” listesine alındı. Abdi İpekçi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Metin Göktepe ödüllerine layık görüldü.

Yazdığı kitapları ise şunlar:

-Postmodern Cihad,

-Hanefi Yoldaş,

- Nefret/Malatya: Bir Milli Mutabakat Cinayeti

- Oğlumu Öldürdünüz Arz Ederim

- Sıfır Tolerans,

- Sözde Terörist,

- Esas Duruşta Cinayet,

- Ali İsmail,

- Fıtrat,

- Çay Güzeli

-Türkiye'de IŞİD,

- Kimsesizler Cumhuriyeti,

- Şehvetiye Tarikatı

EŞİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İsmail Saymaz 2019 yılında nişanlandığı Şeyda Sayar ile hayatını birleştirdi. Şeyda Sayar İspanya'da eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun olan Şeyda Sayar, İspanya'daki Universidad de Castilla-La Mancha'da eğitimi aldı. Siyah beyaz fotoğraflara meraklı olan Şeyda Sayar çevirmenlik de yapıyor.