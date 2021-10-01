Gazeteci İsmail Saymaz'ın Twitter'da paylaşımları ara ara gündem olmaya devam ediyor. Saymaz'ın Yıldız Sarayı Vakfı hakkında kaleme aldığı son yazısıyla birlikte, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu kadar twitter hesabı da merak ediliyor. Peki, İsmail Saymaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? İsmail Saymaz Twitter , işte konu başlıklarına dair detaylar...

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İSMAİL SAYMAZ TWİTTER

İsmail Saymaz 11 Temmuz 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. Aslen Erzurum,Pazaryolu kökenli bir aileden gelen İsmail Saymaz 11 Temmuz 1980 tarihinde Rize'de doğdu. İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamlayan Saymaz, lise yıllarında ülkücü bir düşünce yapısına sahip oldu, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitaplar ile sol kesime yöneldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlayan Sayman, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İsmail Saymaz, 16 Ağustos 2020 tarihinde Şeyda Sayar ile evlendi.

KARİYER HAYATI

İsmail Saymaz 15 yaşında yerel radyolarda edebiyat programları sundu. Daha sonra ise yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı. Gazetecilik hayatına ise ilk olarak Rize'de başlayan Saymaz, İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı.

İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayımladı. Nisan 2017 yılında gerçekleştirdiği bir röportaj sayesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görüldü.

17 Mart 2020 tarihinde Hürriyet'teki işinden ayrıldığını duyurdu.1 Mayıs 2020'de Bunu Ben de Söylerim adlı programla görev aldığı Best FM'den ayrıldığını açıkladı. Mayıs 2020'de Halk TV'ye transfer oldu ve Neyse O adlı programla kanalda yer almaya başladı. Eylül 2020'de Sözcü gazetesiyle anlaştı ve gazetede muhabir ve yorumcu olarak çalışmaya başladı. Ağustos 2021'de Sözcü'den ayrılarak yeniden Halk TV'ye geçti.

Eski solcu kimliğinden ayrılarak daha cumhuriyetçi, Kemalist ve göçmen karşıtı düşüncelere yöneldi.

KİTAPLARI

Postmodern Cihad: Tarikat, Siyaset, Adalet Üçgeninde Erzincan Davası (Kalkedon, Nisan 2010)

Hanefi Yoldaş: Gizli Örgüt Nasıl Çökertilir? (Kalkedon, Mart 2011)

Nefret - Malatya: Bir Milli Mutabakat Cinayeti (Kalkedon, Ekim 2011)

Oğlumu Öldürdünüz Arz Ederim - 12 Eylül’ün Beş Öyküsü (Postacı Yayınevi, Nisan 2012)

Sıfır Tolerans (İletişim Yayınları, Ekim 2012)

Sözde Terörist (İletişim Yayınları, Kasım 2013)

Esas Duruşta Cinayet (İletişim Yayınları, Haziran 2014)

Ali İsmail: Emri Kim Verdi? (İletişim Yayınları, Mayıs 2015)

Fıtrat: İş Kazası Değil, Cinayet (İletişim Yayınları, Kasım 2016)

Çay Güzeli (İletişim Yayınları, Mayıs 2017)

Türkiye'de IŞİD (İletişim Yayınları, Ekim 2017)

Kimsesizler Cumhuriyeti, (İletişim Yayınları, Ekim 2018)

Şehvetiye Tarikatı (İletişim Yayınları, Ağustos 2019)

Balkon Sefası (İletişim Yayınları, Haziran 2020)

Tosun Bank (İletişim Yayınları, Kasım 2020)

ÖDÜLLERİ

İstanbul Tabipler Odası Basında Sağlık Ödülü (2009)

Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü (2010)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü (2010)[33]

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Ayşenur Zarakolu Basın Özgürlüğü Ödülü (2011)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Söyleşisi Ödülü (2012)

Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü (2012)

ÇGD Bursa Şubesi Onur Ödülü (2013)

Halkevleri Derneği “Halkın Hakları” Basın Ödülü (2013)

Elektrik Mühendisleri Odası “Hasan Balıkçı” Onur Ödülü (2014)

Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü (2014)

Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisi Ödülü (2015)

56. TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü Siyasi Haber Dalı (2015)

Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülü (2016)