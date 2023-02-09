İsmail Saymaz'ın Hatay'daki sözleri vatandaşı kızdırdı, apar topar yayını kapattı: "Ekipler burada, provokatörlük yapmayın"

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyonu vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinin en çok etkilediği illerden biri Hatay oldu.

Enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD koordinesinde bölgeye yardımlar ulaşmaya başladı.

Hatay'daki son durumu Halk TV canlı yayınında aktaran gazeteci İsmail Saymaz, "Hatay koskoca bir enkaz. İnsanların sığınabileceği çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulmadı, çadır kentler oluşturulamadı. İnsanlar ayazda bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

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APAR TOPAR YAYINI KAPATTI

Saymaz yayın yaptığı sırada bir vatandaş araya girerek, 'helikopterler burada' diyerek seslendi. Vatandaşlar "Ekipler burada, provokatörlük yapmayın" dedi. Saymaz canlı yayını apar topar kapattı.