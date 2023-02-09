İsmail Saymaz'ın Hatay'daki sözleri vatandaşı kızdırdı, apar topar yayını kapattı: "Ekipler burada, provokatörlük yapmayın"

Gazeteci İsmail Saymaz, depremin vurduğu Hatay'dan canlı yayın yaptığı sırada, "İnsanların sığınabileceği çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulmadı, çadır kentler oluşturulamadı" deyince bir vatandaş duruma tepki gösterdi. Bölgeye gelen helikopterleri gösteren vatandaş Saymaz'a tepki göstererek, "Ekipler burada, provokatörlük yapmayın" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyonu vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinin en çok etkilediği illerden biri Hatay oldu.

İsmail Saymaz'ın Hatay'daki sözleri vatandaşı kızdırdı, apar topar yayını kapattı: Ekipler burada, provokatörlük yapmayın

Enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD koordinesinde bölgeye yardımlar ulaşmaya başladı.

Hatay'daki son durumu Halk TV canlı yayınında aktaran gazeteci İsmail Saymaz, "Hatay koskoca bir enkaz. İnsanların sığınabileceği çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulmadı, çadır kentler oluşturulamadı. İnsanlar ayazda bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

APAR TOPAR YAYINI KAPATTI

Saymaz yayın yaptığı sırada bir vatandaş araya girerek, 'helikopterler burada' diyerek seslendi. Vatandaşlar "Ekipler burada, provokatörlük yapmayın" dedi. Saymaz canlı yayını apar topar kapattı.

İsmail Saymaz'ın Hatay'daki sözleri vatandaşı kızdırdı, apar topar yayını kapattı: Ekipler burada, provokatörlük yapmayın

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