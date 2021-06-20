İsmail Saymaz'ın Veyis Ateş'le yaptığı program hakkında Yılmaz Özdil'den flaş yorum!

Kara para aklama suçu nedeniyle Türkiye'de yargılanan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen gazeteci Veyis Ateş geçtiğimiz günlerde Halk TV'de Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. İsmail Saymaz'da yayınla ilgili Sözcü'deki köşesinde " Ben ikna olmadım" şeklinde bir yazı kaleme aldı.

Gözünden ameliyat olan ve bir süredir köşe yazısı yazmayan Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özdil şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Saymaz, ilkeli gazetecilik gereği Veyis Ateş’le Halk tv’de konuştu, ama, ikna olmadığını Halk tv yerine Sözcü gazetesinde yazdı, e bu durumda, Sözcü gazetesinin Veyis Ateş’e de söz hakkı vermesi gerekmiyor mu, ilkeli gazetecilik gereği?"

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