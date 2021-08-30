Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'de 20 gün önce sınır ötesi operasyonda başından ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek'e ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklaması sonrası İsmail Şebelek kimdir? | Trabzon şehit İsmail Şebelek ne zaman toprağa verilecek? başlıklarının yanıtına ulaşmak isteyen internet kullanıcıları arama yapıyor. İşte detaylar...

İSMAİL ŞEBELEK KİMDİR?

İsmail Şebelek, Suriye'de sınır ötesi operasyonda uzman çavuş olarak görevdeydi.

Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek 20 gün önce terör örgütünün saldırısı sonucu başından ağır şekilde yaralanmıştı.

İlk müdahale sonrası Türkiye getirilen ve burada 20 gündür Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında olan Uzman Çavuş Şebelek şehit oldu.

TRABZON ŞEHİT İSMAİL ŞEBELEK NE ZAMAN TOPRAĞA VERİLECEK?

Şehidin acı haberi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı mahallesinde yaşayan ailesine bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, yarın Arsin Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek .