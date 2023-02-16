İsmail Sevindi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Sevindi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Sevindi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Sevindi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Sevindi 15 Mayıs 1991 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmail Sevindi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Sevindi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Sevindi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Sevindi'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmail Sevindi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/i.sevindii/

İsmail Sevindi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Sevindi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İsmail Sevindi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Sevindi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ankara Adliye

15 Ağu 2016 yılında TM Kırıkkalespor

9 Ocak 2017 yılında Ankara Adliye

1 Temmuz 2017 yılında Y. Altındağ Bld

16 Ağu 2019 yılında Çatalcaspor

14 Eylül 2020 yılında Karakoçan FK

26 Ocak 2021 yılında Çankaya FK

14 Ekim 2021 yılında Yunus Emre Bld

27 Temmuz 2022 yılında Çatalcaspor

İsmail Sevindi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Sevindi şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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