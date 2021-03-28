AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kötü haberi duyurdu. Peki İsmail Tamer kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İsmail Tamer koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

İSMAİL TAMER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İsmail Tamer, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 1956'da dünyaya geldi. Babasının ismi Namık Kaya, annesinin adı Fatıma'dır.

Tıp Doktoru İsmail Tamer, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Genel cerrahi uzmanı oldu.

Sağlık müdürlüğü ve Kayseri Tabipler Odası Başkanlığı yaptı. Kayseri Devlet Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Özel Acıbadem ve Kayseri Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekilliği,

Sivaslı Dernekler Federasyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Almanca bilen Tamer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İSMAİL TAMER KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Bugün koronaviüs testi yaptırdığını ifade eden Tamer, bir hafta öncesinde görüştüğü herkesten koronavirüs testi yaptırmalarını rica etti.

İSMAİL TAMER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüs nedeniyle Ankara şehir Hastanesi'nde yattığını belirtti.

İsmail Tamer sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu günkü yaptırdığım Covit 19 test’im pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum . Ankara Şehir Hastane yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum ."