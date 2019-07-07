İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı’dan yeni yönetime ziyaret

Yapılan Olağan Genel Kurul ile Kayseri Kafkas Derneği Başkanlığına seçilenKenan Kızılkaya ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Son olarak AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ile Hülya Nergis Atçı, Kızılkaya ve yönetimini dernek binasında ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta yapılan Kayseri Kafkas Derneği genel kurulu ile göreve seçilen Başkan Kenan Kızılkaya ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Son olarak dernek binasında yeni yönetimi AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ile Hülya Nergis Atçı ziyaret etti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kenan Kızılkaya, "Kayseri milletvekilimiz İsmail Tamer'e her daim yanımızda olduğu, desteğini esirgemediği için teşekkür eder, samimi sohbeti ve nezaketinden ötürü saygılarımızı sunarız. Kayseri milletvekilimiz Sayın Hülya Nergis Atçı'ya ise toplumumuza verdiği daimi desteği ve nazik ziyareti için teşekkür eder, hürmetlerimizi sunarız" dedi. Kenan Kızılkaya ve yönetiminin hazır bulunduğu ziyaretler sonrasında birlikte fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: İHA