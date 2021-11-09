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  3. İsmail Türüt'ü kahreden ölüm! Çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdi!

İsmail Türüt'ü kahreden ölüm! Çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdi!

Ünlü şarkıcı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya Rize'de çalıştığı inşaattan düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

İsmail Türüt'ü kahreden ölüm! Çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdi!

İsmail Türüt'ü kahreden bir haber geldi. Ünlü şarkıcının 38 yaşındaki yeğeni Aşkın Dışkaya, hayatını kaybetti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek üçüncü kattan düşen  Aşkın Dışkaya, yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderilirken inşaat sahibi N.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.

İsmail Türüt'ü kahreden ölüm! Çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdi!

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