İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktı

SAMSUNSPOR Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, Yılport Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktığını açıkladı. Uyanık, dernekteki görevine devam edecek.

Nuri Asan Tesisleri'nde basın açıklaması yapan Başkan İsmail Uyanık, Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'ın dün akşam sosyal medyadaki açıklamalarının ardından, kulüpteki çift başlılıktan dolayı Futbol A.Ş.'deki görevini bıraktığını açıkladı. İsmail Uyanık, şunları kaydetti:

"Şirketten ve Samsunspor'da üstlenmeye çalıştığım vazifeden bugün ayrılma günü. Samsun'da bu çift başlılığın olmasının Samsunspor'a çok zarar verdiğini görüyorum. Kendi kişisel açımdan da burada durmamın bir fayda değil, zarar getireceğinin de farkındayım. Geçen hafta İstanbul'a gittiğimde yönetim kurulunda Yüksel Yıldırım Bey'le de bu konuyu konuşmuştuk. Karşılıklı birbirimizle ilgili sıkıntılarımız var. Devamında kendisiyle bu akşam için bir toplantı organize etmiştik. Fakat dün akşam gece saatlerinde sosyal medyada çıkan birtakım yazılardan sonra artık konuşacak bir şeyin de kalmadığı kendi adıma ortaya çıktı. Dolayısıyla Samsunspor'daki ortaklığımı ve Samsunspor için yapmaya çalıştığım bütün görevleri bırakıyorum. Samsunspor'un daha iyi olacağını düşünüyorum."

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Kaynak: DHA