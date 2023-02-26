İsmail Watenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Watenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail Watenga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmail Watenga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmail Watenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Watenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail Watenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Watenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Watenga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Watenga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Watenga 15 Mayıs 1995 tarihinde Mbale şehrinde doğmuştur.  Uganda uyrukludur.Gerçek adı da Ismail Bin Abdul Rashid Watenga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Watenga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Watenga'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmail Watenga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Watenga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmail Watenga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Watenga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vipers SC

12 Eylül 2018 yılında Ethiopian C.

2 Eylül 2019 yılında Sofapaka FC

25 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

12 Aralık 2020 yılında Chippa United

31 Ağustos 2022 yılında Marumo

İsmail Watenga kimdir

İsmail Watenga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Watenga şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

İsmail Watenga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uganda takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsmail Watenga nereli

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