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İsmail YK kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sevgilisi kim?

Ünlü şarkıcı İsmail YK, uzun sürenin ardından ekranlarda boy göstermesiyle izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki İsmail YK kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sevgilisi kim? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

İsmail YK kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sevgilisi kim?

Star TV'nin sevilen müzik- eğlence programı olan İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan İsmail YK'nın özel hayatı araştırma konusu edildi. Peki İsmail YK kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sevgilisi kim? İşte detaylar...

İSMAİL YK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00 'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir.7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır.

7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir. 13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye,Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır.

İsmail YK kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sevgilisi kim?

İSMAİL YK'NIN ALBÜMLERİ

Şappur Şuppur (2004) - Türkiye satış 1.250.000
Bombabomba.com (2006) - Türkiye satış: 600.000
Bas Gaza (2008) - Türkiye satış: 450.000
Haydi Bastır (2009) - Türkiye satış: 1.500.000
Psikopat - Türkiye satış: 150.000
Metropol (2012) - Türkiye satış: 100.000
Kıyamet (2015)
Tansiyon (2018)
Oha (2020)

İSMAİL YK'NIN SEVGİLİSİ KİM?

İsmail YK'nın büyük bir hayranı olan genç sevgilisi Dilara sosyal medya hesabından da sanatçının video klipleri ve fotoğraflarını sıkça paylaşıyor.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İsmail YK hayranıyla aşk yaşadığını yaptığı bir paylaşımla duyurdu!İsmail YK'nın sevgilisi kimdir?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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