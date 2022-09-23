İsmail Yüksek fırtınası: İlk milli maçında golle tanıştı! Türkiye - Lüksemburg maçında damga vurdu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5.maçında konuk ettiği Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maç sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle oyuna sonradan girerek Türkiye'nin üçüncü golünü atan İsmail Yüksek övgü alan isim oldu.

Tayfun Altuntaş
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A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı. Milli Takım'ın gollerini Cengiz Ünder, Chanot (Kendi kalesine) ve İsmail Yüksek kaydetti. Bu sonuçla Milli Takım, B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

İsmail Yüksek fırtınası: İlk milli maçında golle tanıştı! Türkiye - Lüksemburg maçında damga vurdu

İLK MİLLİ MAÇINDA GOL ATTI

Milli Takım'ın bu maça kadar gol yemeden devam ederken kalesinde 3 gol görmesi ve futbolcuların yaptığı bireysel hatalar maça damga vurdu. Maç adına tek olumlu olay ise 80.dakikada oyuna girerek ilk kez milli formayı terleten İsmail Yüksek'in 87.dakikada takımının beraberlik golünü atması oldu.

Maçın ardından İsmail Yüksek sosyal medyada gündem oldu. Milli futbolcu çok sayıda övgü aldı.

İsmail Yüksek fırtınası: İlk milli maçında golle tanıştı! Türkiye - Lüksemburg maçında damga vurdu

İSMİAL YÜKSEK: HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM BİR MUTLULUK

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İsmail Yüksek, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Benim için tarifi kolay olmayan, duygu yükü ağır bir akşam. Ay yıldızlı formayla sahaya adımımı attığım ilk maçta gol sevinci yaşamak, hayatım boyunca unutamayacağım bir mutluluk… Biliyorum uzun bir yolun henüz başındayım.

Bana inanan, güvenen ve destek olan insanları mahcup etmemek için daha da çok çalışacağım. Kişisel mutluluğun yanında elbette kazanamadığımız için üzgünüm. Bu beraberlikten çıkaracağımız çok dersimiz olacak. Tüm mesajlarınız için yürekten teşekkürler."

Fenerbahçeli İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? İsmail Yüksek biyografisiFenerbahçeli İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? İsmail Yüksek biyografisi

İsmail Yüksek fırtınası: İlk milli maçında golle tanıştı! Türkiye - Lüksemburg maçında damga vurdu İsmail Yüksek fırtınası: İlk milli maçında golle tanıştı! Türkiye - Lüksemburg maçında damga vurdu

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