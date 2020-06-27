Ismailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Mahmut Ustaosmanoğlu yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bir süredir hastanede tedavi görüyor. Son zamanlarda sık sık gündemde olan Ustaosmanoğlu hakkında sağlık durumu ve yaşı kim olduğu eserleri merak ediliyor.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmud Fendi Hazretleri olarak da tanınan Mahmut Ustaosmanoğlu, Trabzon'a bağlı Of ilçesinin Tavşanlı köyünde 1929 yılında doğmuştur. Çocukluk döneminde çevre köylerdeki imamlardan eğitim alan Ustaosmanoğlu, 10 yaşına geldiğinde kendi köyünde imamlık yapmaya başlamıştır. Babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım'ın hocalığı ile hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşık Kutlu Hoca'dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde Hoca Abdülvehhab Efendi'den Arapça okudu. Fıkıh, tefsir, hadis gibi dini bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı.

Henüz askerlik yaşına gelmeden köyünde dersler vermeye başladı. 1951 yılında Sivas'ın Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 16 yaşında teyzesinin kızı Zehra ile evlendi. Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu bulunuyor. İstanbul'da yaşayan Ustaosmanoğlu, 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine 'İslam'a Üstün Hizmet' ödülü verildi. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi..

KAÇ YAŞINDA?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu şu anda 91 yaşındadır.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir süre önce Üsküdar'da bir hastaneye kaldıran Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tedavisine doktoru tarafından ara verilmiş ve bir süre evde tedavisine devam edilmişti. Fakat doktorun tekrar hastaneye yönlendirmesi üzerine Mahmut Ustaosmanoğlu tekrar hastaneye getirilmişti. İkinci kez hastaneye kaldırılan Mahmut Ustaosmanoğlu daha sonra yoğun bakıma alındı. Sevenleri tarafından merak edilen İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun son durumu hakkında oğlu son dakika açıklaması yaptı. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ustaosmanoğlu 'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor..

USTAOSMANOĞLU'NUN ESERLERİ

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:

Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)

Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

Umre Sohbetleri

Fatiha Tefsiri

Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

Efendi Babam Buyurdu ki

Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

İrşadül Müridin

Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

Tembihat

Mektubatı Mahmudiyye