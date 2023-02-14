İsmajl Beka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmajl Beka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmajl Beka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmajl Beka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmajl Beka 31 Ekim 1999 tarihinde Frauenfeld şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ismajl Isak Beka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmajl Beka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. İsmajl Beka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İsmajl Beka'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsmajl Beka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsmajl Beka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmajl Beka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmajl Beka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2016 yılında FC Wittenbach

31 Aralık 2016 yılında FC Wil II

1 Temmuz 2018 yılında FC Wil 1900

6 Şubat 2020 yılında Rapperswil-Jona

1 Temmuz 2022 yılında FC Wil 1900

31 Ağu 2022 yılında FC Luzern

İsmajl Beka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmajl Beka şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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